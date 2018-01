Primo appuntamento del 2018 con la "Pulce nel baule"

Nuova edizione per “La Pulce nel Baule. Mercanti per un giorno”, il mercatino dell’usato allestito nel parcheggio del Pala De André a Ravenna. Appuntamento sabato 13 gennaio, dalle 8.30 alle 17.30. Il mercatino infatti ora si tiene al sabato e in occasione delle "feste comandate". Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale per la città, con migliaia di visitatori, dove è il “vintage” ad essere protagonista. I mercatini dell’usato, molto diffusi nel Nord Europa, sono ormai una vera e propria tendenza anche nel nostro Paese. Una nuova “filosofia”, che unisce al risparmio la cultura del riutilizzo, senza dimenticare il gusto della scoperta, il fatto di trovare proprio ciò che stavamo cercando o, perché no, quello a cui non avevamo pensato. L’offerta è veramente varia: dai libri all’oggettistica, dall’abbigliamento ai giocattoli. Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Ingresso ai visitatori gratuito.

Per informazioni: 0544.511337 – 335.6540559

Continua inoltre “Facce da Baule”, il primo divertente “non-concorso fotografico” dedicato agli espositori e ai visitatori. Chiunque può scattare foto durante “La Pulce nel Baule” e caricarle nell'apposita area del sito www.lapulcenebaule.it (fino a 5 immagini, max. 2,5 Mb). Lo scatto più simpatico, bello o interessante verrà premiato con una piazzola gratuita per l’edizione successiva, o in alternativa un libro di pregio.