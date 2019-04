Domenica 28 aprile si svolge la Processione della Madonna greca, uno dei riti religiosi più sentiti dai ravennati che riguarda la patrona di Ravenna e dei lidi ravennati.

La sacra immagine della Madonna greca percorre il Candiano a bordo di una motonave partendo alle 15.00 dal faro di Marina di Ravenna. L’arrivo alla Darsena cittadina è poi previsto per le 16.30.

In seguito la processione continua verso la chiesa di Santa Maria in Porto dove alle 17.30 si tiene la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni.

In occasione della messa viene lanciata una raccolta fondi per restaurare la basilica dopo i danni causati dal maltempo.

Il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito per domenica dalle 16 alle 16.30 e dalle 17 alle 17.30 il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio della processione della Madonna Greca patrona di Ravenna effettuata con imbarcazioni.