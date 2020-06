Progetti per una mobilità ciclistica: la Fiab racconta le nuove iniziative

Martedì 23 giugno alle 20.30 al Mercato Coperto di Ravenna, Fiab (Federazione italiana Ambiente e bicicletta) Ravenna illustra ai propri soci e alla cittadinanza i punti cardine dei progetti di intervento che possano favorire la mobilità ciclistica sui percorsi Casa-Scuola, Casa-Lavoro, Città-Mare a cui si sta lavorando con l’Amministrazione Comunale.

Oltre ai rappresentanti di Fiab Ravenna, sono presenti Alessandro Tursi (Presidente Nazionale FIAB

ONLUS, in collegamento Skype) e gli interlocutori istituzionali Giacomo Costantini (Assessore Turismo, Coordinamento eventi e Smart City) e Roberto Fagnani (Assessore Lavori pubblici, Mobilità e Sport).

E' anche l'occasione per darsi l'appuntamento per la ripresa delle attività escursionistiche del gruppo.

Ingresso gratuito. Sarà rispettato il distanziamento sociale. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook di Fiab Ravenna.