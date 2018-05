Progetti per combattere la solitudine al Centro sociale Le Rose

“Un pomeriggio con …the, incontriamoci a Le rose” è il progetto di contrasto alla solitudine a cura del Centro sociale Le Rose, in collaborazione con ANCeSCAO (associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti), che verrà presentato giovedì 17 maggio alle 15.30 nel Centro sociale Le Rose in via Sant'Alberto 73 (angolo via Teodato), durante un incontro pubblico.

Nel corso dell’evento verranno inoltre illustrati i servizi di supporto per le persone anziane gestiti dal Comune.

All'incontro parteciperanno Valentina Morigi, assessora ai Servizi sociali, Roberta Serri del Servizio sociale associato, Nuccia Cuschera del SAP (Servizio aiuto per persone disabili), Maddalena Contarini del CAAD (Centri per l’adattamento all’ambiente domestico), Simona Donati, responsabile delle assistenti sociale dell'area territoriale 1.

Il progetto, che appunto persegue, tra gli altri, l’obiettivo del contrasto alla solitudine, consiste nella realizzazione di incontri settimanali sui temi del benessere, della tutela della salute, delle problematiche che incontra chi si avvicina a vivere la terza e la quarta età e delle possibilità e opportunità di aiuto, sostegno, contributo, di tipo sociale ed economico, presenti sul territorio e di cui le persone in difficoltà possono usufruire.

Per informazioni: centro sociale.lerose@gmail.com tel. 0544/452717 – cell. 340/0915404 (Antonelli).