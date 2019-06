Bigorda d’Oro 2019: cavalieri pronti per la sfida

Sabato 8 giugno si disputa la 23^ edizione della Bigorda d’Oro a Faenza. La gara storica è programmata, come è ormai consuetudine da anni, in notturna allo stadio Bruno Neri, con ritrovo del corteo storico alle ore 19.00 in piazza del Popolo.

Questi i cinque cavalieri scelti dai rioni per la giostra della Bigorda d’Oro dell’8 giugno: Tommaso Suadoni (Borgo Durbecco), Manuel Timoncini (rione Giallo), Daniele Maretti (rione Nero), Matteo Gianelli (rione Rosso) e Luca Paterni (rione Verde). Nel mondo rionale e in tutta la città cresce l’attesa per le manifestazioni del Niballo – Palio di Faenza 2019.

Il Torneo della Bigorda d’Oro nasce nel 1997 come Palio dei giovani, disputato tra i cinque Rioni di Faenza secondo le stesse regole previste dalla giostra del Niballo.

Il nome Bigorda deriva dal provenzale e più precisamente dall’antico termine “beort”, che significa armeggiare in torneo. Lo stesso termine si riferisce alla lancia di tipo leggero usato nelle moderne giostre cavalleresche. Non deve stupire quindi che il premio per la vittoria del Palio dei giovani sia una lancia in ceramica, con puntale d’oro.

A questo torneo possono partecipare solo giovani cavalieri che non abbiano mai gareggiato per il Niballo, e sempre di più negli anni passati la Bigorda è andata affermandosi come una prima occasione di sfida per i cinque Rioni cittadini, in attesa della Giostra tradizionale di fine giugno.