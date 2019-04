Spettacoli e acrobazie alla Festa Mondiale degli Artisti di Strada

Negli ultimi anni si è ormai consolidata la presenza di artisti di strada in piazze, strade e vie di città grandi e piccole, con veri e propri festival che attirano ogni anno decine di migliaia di persone. Anche Cervia non è da meno, e per il 25 aprile il calendario di Primavera Marittima ospita una grande festa in occasione della Festa Mondiale degli Artisti di Strada.

Sono numerosi gli artisti che si avvicendano durante tutta la giornata, con più spettacoli l’uno, in spazi dedicati in Piazzetta Pisacane e Piazza Garibaldi, in pieno centro città. Quattro sono le fasce orarie in cui si svolgeranno gli spettacoli, con inizio alle 11.30, 14.00, 15.30 e 17.30.

Gli artisti, di elevatissimo livello e con esperienze anche sui palchi internazionali, comprendono alcuni nomi già noti a molti.

Gli acrobati internazionali del Duo Papie, che hanno già riscosso grandi successi a Cervia in occasione di altri eventi, tornano in questa giornata portando in scena lo spettacolo “In viaggio…”: , due persone arrivate da due realtà diverse, si incontrano in un viaggio alla ricerca di una destinazione e di un mezzo con cui viaggiare. Destra o sinistra? Nord o sud, est o ovest? Poco importa… basta che il vento soffi nella direzione giusta.

A loro si aggiunge la storica compagnia dei Clerici Vagantes, che porta sulla piazza musica, giocoleria, trampoli, magie, fuoco, pupazzi e mirabolanti alchimie con ampolle ed alambicchi… il tutto in un unico spettacolo, condotto da 2 giullari dalla battuta sempre pronta ed arguta.

La lista continua con Stefano Papia, che si esibisce in “Credevopeggio”. Numeri di giocoleria con palline, clave, torce infuocate, clowneria, equilibrismo e tanta comicità caratterizzano lo show che lascerà sbalorditi gli spettatori! Come gran finale, Stefano entrerà nel suo grande cerchio di metallo per dare un tocco di emozione e suspance allo spettacolo.

A questi nomi poi si sommano altri ospiti speciali che renderanno questa giornata davvero unica, tanto per i grandi quando per i bambini.