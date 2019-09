Grandi artisti al Mei 2019: concerti e premi con Morgan, Negrita e Marlene Kuntz

Taglia il traguardo dei 25 anni il Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che dal 4 al 6 ottobre porta musica e grandi ospiti nella città manfreda.

Grandi premi e concerti di qualità sono all'ordine del giorno nell'edizione che celebra il quarto di secolo del Mei. Attesi artisti e band di grande calibro come: Morgan, Negrita, Riccardo Sinigallia, Fulminacci, Ginevra Di Marco e Cristina Donà e Marlene Kuntz.

In programma anche l’esibizione del vincitore del contest Giovani Talenti della Terra di Romagna, il contest a cura del Mei, che ha tenuto le fasi eliminatorie in estate.

Al Mei 2019 torna anche il Forum del Giornalismo Musicale: una due giorni diretta da Enrico Deregibus, che anche in questa quarta edizione vede giornalisti provenienti da tutte le fonti di informazione (principali testate, webzine, blog, radio, tv e new media) confrontarsi su tematiche e dibattiti legate al mercato discografico italiano. In programma lezioni e workshop con le cantautrici Ginevra di Marco e Cristina Donà; Vincenzo Cimino, musicista e membro commissione cultura Ordine dei giornalisti; Federico Durante, direttore di Billboard; Cinzia Fiorato, caposervizio e conduttrice TG1; Marco Mangiarotti, critico musicale, già vicedirettore de “Il Giorno” e Vincenzo Martorella, critico musicale.

Tra le novità della nuova edizione del Mei si aggiunge il Digital Music Day. All’evento, che si tiene sabato 5 ottobre, sono presenti diversi attori del Digital Music Business per conferenze, speed meeting e workshop. Tra questi Maria Amato dell’Associazione Indipendenti Australia, Alessandro Pavanello dell’Associazione Indipendenti China, Henriette Heimdal da CD Baby, Alexandra Tonisastre di SonoSuite Spagna, Massimo Benini per Pmi/Impala e molti altri.Il convegno sarà coordinato da Stefano Negrin rappresentante di AudioCoop per l’Estero e all’interno di WIN, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti, che rappresenta il 40% del mercato mondiale.

Il programma del Mei 2019

Venerdì 4 ottobre

Salone delle Bandiere

Ore 17:00 Inaugurazione mostra Manifesti della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano sui manifesti realizzati dagli studenti della scuola per il MEI25.

Galleria della Molinella (Voltone della Molinella, 4)

Ore 17.30: Inaugurazione Mostre: I Manifesti curati da Malleus & mostra fotografica “I 100 scatti Big del Mei” a cura di Raffaele Tassinari.

Ore 18.00 Presentazione del film “Prima che il Gallo Canti….il Vangelo secondo Andrea, con il regista Cosimo D’ Amato. Il testamento spirituale di Don Andrea Gallo in un viaggio attraverso la musica d’autore italiana. A seguire premiazione artisti faentini.

Castel Bolognese - Cinema Chiesa di Santa Maria della Misericordia

Ore 21.00: Per i 20anni della scomparsa di Fabrizio De Andrè, proiezione del film Prima che il Gallo Canti.il Vangelo secondo Andrea, presenta il film il regista Cosimo D’ Amato. Premiazione Francesco e Chiara Sole Chiari e Progetto Fabrizio De Andrè.

Sabato 5 ottobre

Palazzo Esposizioni (Corso Giuseppe Mazzini, n 92)

Apertura Sabato e Domenica

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 24.00 – Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00: Prima Fiera del Disco a cura di Music Day Roma e Pala Expo Etichette Indipendenti

Inaugurazione Mostra: I manifesti delle orchestre di Liscio tra gli Anni 60 e 70 – Alle radici della Musica Romagnola dall’archivio di Gianni Siroli.

Ore 16.00 Gli Strike, la band ferrarese, presenterà, lo storico disco “Scacco al Re” per il XXX° anniversario, realizzato in collaborazione con Anfibio records di una special limited edition, in vinile e cd, con la copertina a colori e la versione integrale dei brani. Per l'occasione saranno presentati alcuni brani dal vivo in veste acustica, i classici del repertorio ed anche un assaggio del nuovo album “Tutto da rifare”, distribuito da Alka Record Label.

Ore 17.00 Gli Alunni del Sole ricordando Paolo Morelli “ A canzuncella” “Liù”, “L’aquilone”, “Concerto”, “Tarantè”, “Jenny”, sono solo alcuni dei successi degli Alunni del sole, gruppo che da Napoli seppe conquistare con la qualità e la novità della proposta artistica, le classifiche italiane, con brani entrati nell’immaginario di più generazioni. Nel corso dell’incontro, presentato dal giornalista, critico musicale e scrittore RENATO MARENGO parteciperanno alcuni degli artisti presenti nell’album. A render ancor più suggestivo il tutto la proiezione di vecchi filmati d’archivio, montati per l’occasione.

Ore 18.00 Presentazione del progetto Naple’s Power a cura di Renato Marengo.

Galleria della Molinella

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Digital Day a cura di Stefano Negrin e Giordano Sangiorgi.

Sponsorizzato da Merlin Network e al supporto di WIN, Impala e NuovoImaie, saranno presenti diversi attori del Digital Music Business per conferenze, speed meeting e workshop. Aprono per un saluto Gianni Cottafavi (Legge sulla Musica Regione Emilia Romagna), Lorenzo Sciarretta (Lazio Sounds – Regione Lazio), Luca Fornari (ATCL Lazio), Lello Savonardo (Universita’ Federico II Napoli – Stati Generali Musica Emergente). Andrea MIcciche’ (Presidente Nuovo Imaie).

E interverranno anche: Maria Amato dell’Associazione Indipendenti Australia, Alessandro Pavanello dell’Associazione Indipendenti China, Henriette Heimdal da CD Baby, Alexandra Tonisastre di SonoSuite Spagna, Massimo Benini per Pmi/Impala e molti altri. Il convegno sarà coordinato da Stefano Negrin rappresentante di AudioCoop per l’Estero e all’interno di WIN, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti, che rappresenta il 40% del mercato mondiale.

Sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Forum del giornalismo musicale a cura di Enrico Deregibus. Due giorni diretti da Enrico Deregibus, che anche in questa quarta edizione vedrà giornalisti provenienti da tutte le fonti di informazione (principali testate, webzine, blog, radio, tv e new media) confrontarsi su tematiche e dibattiti legate al mercato discografico italiano. In programma lezioni e workshop con le cantautrici Ginevra di Marco e Cristina Donà; Vincenzo Cimino, musicista e membro commissione cultura Ordine dei giornalisti; Federico Durante, direttore di Billboard; Cinzia Fiorato, caposervizio e conduttrice TG1; Marco Mangiarotti, critico musicale, già vicedirettore de “Il Giorno” e Vincenzo Martorella, critico musicale.

Salone delle Bandiere della Residenza Municipale

Ore 15.00: IL Mei e Porfirio Rubirosa celebrano Piero Ciampi

In vista del 40° anniversario della morte del primo grande cantautore indipendente italiano, il Meeting delle Etichette Indipendenti e il performer veneto ne celebrano la figura artistica assieme a numerosi ospiti fra gli altri: Porfirio Rubirosa. Massimiliano Mangoni e Antonio Vivaldi. Rispettivamente Presidente dell’associazione Premio Ciampi e Presidente della relativa giuria. Marcello Micci, e Pino Pavone.

Ritireranno il Premio Ciampi per i 30 anni di carriera i Marlene Kuntz.

Ore 16.00 La settima edizione della Targa Mei Musicletter, premio nazionale destinato al giornalismo musicale sul web, ideato dal blogger e critico musicale Luca D’Ambrosio con il supporto del Meeting degli Indipendenti, vede per la prima volta vincitori due importanti realtà italiane della Rete in tema di informazione musicale e culturale:

Deer Waves (“Miglior sito web”) e Pensierosecondario di Stefano Solventi (“Miglior blog personale”), Il Premio Speciale Targa Mei Musicletter, riservato quest’anno al “Miglior documentario musicale”, va invece a Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi.

Sala Gialla del Comune di Faenza

Dalle 11.00 alle 17.00 Si terranno gli incontri del MEI Music Lab, incontri professionali con Esibirsi, Exitwell e altre realtà.

Piazza del Popolo

Dalle ore 19.45 SpaccailSilenzio, Duo Bellavista & Soglia, I Tristi (vincitori del Concerto del Primo Maggio di Roma), Le Cose Importanti (vincitori del Concerto del Primo Maggio di Taranto), Tredici Pietro (Premio Hip Hop Mei), Morgan (Premio MEI alla carriera), Negrita (Premio “Radio Rai Live”).

Teatro Masini – Piazza Nenni

Dalle ore 20.00 Premio dei Premi, contest tra i vincitori dei festival dedicati ai cantautori scomparsi con: Francesca Incudine (D’ Aponte), Giacomo Rossetti (Bertoli), Apice (De Andrè), Micaela Tempesta (Bindi), Estro (Graziani – Pigro) Valentina Balestrieri (Lauzi), Folk n’ Roll (Manente). Chiara Effe (Panseri).

Ospiti: Riccardo Sinigallia (“Ciao cuore” eletto miglior disco del 2018), Giovanni Truppi (premio PIMI 2019), Cristina Donà, Ginevra di Marco (Premio “Speciale MEI” 2019 a GINEVRA DI MARCO e CRISTINA DONÀ per il loro nuovo progetto, costituito da un disco e da un tour che le vedono collaborare per la prima volta insieme).

Domenica 6 Ottobre

Galleria della Molinella

Dalle ore 15.00 Premiazione Concorso a cura di Cristiano Cavina

Piazza Del Popolo

Dalle 16.00 alle 19.00 Red&Blue e Network Ustation il premio Mei25 per i 5 anni di Uniweb Tour insieme a Web Radio RadUni

Fmarket (Piazza della Libertà, 21/A)

Dalle ore 19.00 Show Cooking con: I Love Noise Market sono una rock band capitanata dalla cantante Nicky Genovese e dal batterista Marco Gajo. Il loro è un big show senza compromessi, fatto di passione, sudore ed anima, dove si racconta la straordinaria avventura della musica internazionale, e dove l’energia del rock’n’roll-as-a-way-of-life ti sbatte in faccia il suo cuore pulsante.

Una chitarra, una batteria, una voce di donna calda e graffiante, i Love Noise Market fanno viaggiare nella storia del classic rock, del grunge e dell’alternative internazionale attraverso arrangiamenti particolari, medley, ed una grande ricerca sonora.

Museo Carlo Zauli

Ore 18.00: Conferenza di Franco Masotti

Dalle 20.30 alle 24.00 La terza edizione di Ossessioni. La serata sarà incentrata sulla figura di Morton Feldman.

Un concerto di musica contemporanea di grande valore culturale per flauto e pianoforte con Vanni Montanari e Matteo Ramon Arevalos.

Piazza del Popolo (Sabato 5/Domenica 6) Not(te) di Magia mercatino di artigianato artistico a tema musicale arti preziose non immaginate o solo dimenticate. Laboratori, dimostrazioni sul posto, area relax.