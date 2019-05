E' Giusy Ferreri la star della Notte Rosa ravennate

Per il quattordicesimo anno consecutivo torna sulla Riviera romagnola la Notte Rosa, uno dei momenti clou dell'estate che si svolge contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli musicali.

Da Pesaro a Comacchio sono tanti gli ospiti e gli eventi del capodanno dell'estate, e i lidi ravennati non stanno certo a guardare. La star della Notte Rosa ravennate è la cantante Giusy Ferreri che si esibisce a Marina di Ravenna sul palco di Piazza Dora Markus alle ore 22.00 di venerdì 5 luglio.

Il concerto di Giusy Ferreri viene anticipato dalla Marina Love Parade, lo show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21.00).

A Cervia si festeggiano le donne nello sport con il 7° Premio Sport in Rosa al Fantini Club sul Lungomare Deledda (ore 21.00), dove vengono premiate le atlete italiane che si sono distinte nel mondo.

La festa della Notte Rosa continua per tutto il weekend. Così sabato 6 luglio Marina di Ravenna viene animata in piazza Dora Markus da spettacoli comici e djset. A Cervia si svolge il concerto dei Miami & The Groovers che fanno ballare Piazza Garibaldi con i suoni caratteristici del folk–rock americano, in un viaggio all’insegna di storie di fuorilegge, viaggiatori e pionieri (ore 21.30). La vicina Milano Marittima prosegue i festeggiamenti della serata precedente con un suggestivo Concerto all’Alba del Trio Esperanto alla Spiaggia Libera dalle ore 6.00.