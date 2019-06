Notte Rosa revolution: che spettacolo con Giusy Ferreri, Love Parade e i campioni dello sport

S'avvicina la 14^ edizione della Notte Rosa, il Capodanno dell’estate italiana, che venerdì 5 luglio anima le spiagge della Riviera, insieme alle location più suggestive dell’entroterra romagnolo e al nord delle Marche. Una festa attesissima, che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita.



Il programma della Notte Rosa offre sempre un ricco calendario di appuntamenti che abbracciano concerti di musica pop, rock e jazz, animazione per bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro. In programma più di 400 eventi gratuiti su 130 km di litorale e presenti non solo nella sera di venerdì 5 luglio.

"Nella Notte Rosa si rispecchia la Romagna: mette insieme spiagge e divertimento, borghi, storia ed arte, musica, enogastronomia ed ospitalità – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – dimostra altresì la sua originale capacità di creare link interregionali a beneficio di tutta l’industria turistica. Un evento unico che ogni estate, da tredici stagioni a questa parte, è in grado di attirare milioni di turisti quanto l’attenzione dei più importanti media nazionali, vetrina strategica. Insieme a La Notte Celeste, La Notte del Liscio, Al Meni, l’imminente UlisseFest e fino all’Ironman di settembre, La Notte Rosa fa della Romagna il palcoscenico italiano estivo per eccellenza".

La star della Notte Rosa ravennate è la cantante Giusy Ferreri che si esibisce a Marina di Ravenna sul palco di Piazza Dora Markus alle ore 22.00 di venerdì 5 luglio. Il concerto di Giusy Ferreri viene anticipato dalla Marina Love Parade, lo show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21.00).

A Cervia si festeggiano le donne nello sport con il 7° Premio Sport in Rosa al Fantini Club sul Lungomare Deledda (ore 21.00), dove vengono premiate le atlete italiane che si sono distinte nel mondo.

La festa della Notte Rosa continua per tutto il weekend. Così sabato 6 luglio Marina di Ravenna viene animata in piazza Dora Markus da spettacoli comici e djset. A Cervia si svolge il concerto dei Miami & The Groovers che fanno ballare Piazza Garibaldi con i suoni caratteristici del folk–rock americano, in un viaggio all’insegna di storie di fuorilegge, viaggiatori e pionieri (ore 21.30). La vicina Milano Marittima prosegue i festeggiamenti della serata precedente con un suggestivo Concerto all’Alba del Trio Esperanto alla Spiaggia Libera dalle ore 6.00.

Ogni anno “La Notte Rosa” si contraddistingue per una nuova immagine coordinata, e quella di quest’anno è “Pink R-evolution”: a 30 anni dagli eventi storici che hanno segnato la volontà di superare i confini e di abbattere muri, l’obiettivo di questa edizione è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche nelle differenze.



Chiunque può partecipare a “La Notte Rosa” portando con sé la propria rivoluzione personale, culturale, musicale, artistica, etica e tecnologica, nel contesto di un’iniziativa che ogni anno si conferma l'esempio della forza dell'apertura, dell'ospitalità, della reciprocità, accettando e accogliendo tutti.



“La Notte Rosa” di quest’anno è un inno alle piccole e grandi rivoluzioni di ogni giorno da portare a casa come souvenir immateriali che solo la Romagna sa lasciare.