Protomartyr in live con il disco “Relatives In Descent”

Mercoledì 18 aprile, alle 21.30, al Bronson di Madonna dell'albero si tiene il live dei Protomartyr.

A due anni di distanza da “The Agent Intellect”, il disco che li ha consacrati come una delle migliori band post punk in circolazione, i Protomartyr si preparano a far ritorno in Italia con il loro quarto album in studio, “Relatives In Descent”, pubblicato lo scorso 29 settembre via Domino Recording Company, e anticipato dal singolo “A Private Understanding”.

L’ansia per la natura precaria della realtà è un filo ricorrente in questo quarto lavoro della band. Sebbene non sia un album concettuale, “Relatives In Descent” presenta dodici variazioni sui temi dell’imperscrutabile natura della verità e del timore esistenziale che spesso accompagna ciò che non conosciamo. Non a caso questo lavoro arriva in un momento in cui la disinformazione e il gergo narrativo confuso sono diventati una realtà quotidiana. "Ero abituato a pensare che la verità fosse qualcosa che esisteva, che esistevano certe verità condivise, come la bellezza -, afferma il cantante Joe Casey. - Ora questo non c’è più. Le persone non sono mai state più scettiche e non c’è alcuna realtà condivisa. Forse non c’è mai stata".

“Relatives In Descent” offre nuovi spunti e nuove visioni, senza però dimenticare le origini da band da bar di Detroit. Qui ci sono i Protomartyr al loro massimo. Dopo mesi di prove, la band si è trasferita a Los Angeles per due settimane nel marzo del 2017, per registrare il nuovo lavoro insieme a Sonny DiPerri (Animal Collective, Dirty Projectors).

Tutto inizia con “A Private Understanding”, un brano che allo stesso tempo bello e brutale. Il video si ispira ad un recente viaggio in Irlanda di Casey, che una sera si è ritrovato in un pub e ha visto un anziano signore cantare una canzone tradizionale irlandese davanti a un gruppo di spettatori. Nel video, un uomo (interpretato dal comico di 78 anni di Detroit Marty Smith) canta la sua tortuosa storia in un bar di fronte a diverse persone che mostrano vari gradi di interesse. “Relatives in Descent” offre una piccola luce nell’oscurità.

Ingresso: prevendita 15 € + dp http://bit.ly/Protomartyr_Bronsono al Fargo

Cassa: 15 €