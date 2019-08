prova gratuita di ballo country a ravenna

Si tiene lunedì 30 settembre, ore 21, la Open-Class gratuita di ballo country presso la Palestra “Free Time A.S.D.” (Villaggio del Fanciullo), via del Pino 102 a Ponte Nuovo.



Il corso base prosegue ogni lunedì dalle 21 alle 22 e sarà possibile venire a provare in qualsiasi momento.



Per l’accesso alla sala sono richieste scarpe da ginnastica di ricambio.