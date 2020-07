Prove di guida, visite e musica al raduno "Antica Faenza"

Domenica 19 luglio si tiene il Raduno Antica Faenza per auto storiche e moderne con prove di guida e intrattenimento.

Una giornata dedicata ai motori che parte alle 8.30 con il ritrovo per tutti i partecipanti presso Barchi Auto in via San Silvestro 130 a Faenza.

Alle 9.30 partono poi le prove di guida e abilità in varie località tra Faenza e Brisighella. Alle 11.45 si tiene invece una visita all'antica Pieve di Tho.

Dopo un'ulteriore prova di abilità di guida a Fognano, alle 13 ci si ferma con pranzo, premiazioni e la musica di John Calzolari a Castellina di Brisighella.

Iscrizioni: Fabio Villa 348 3956895 - fabvilla@alice.it