Psichedelia e afrobeat con l'Exotico Ensemble

Venerdì 11 maggio, alle 19, Ingranaggi Festival torna ad Alfonsine per il concerto dell’Exotico Ensemble, un trio di cumbia psichedelica e afrobeat da discarica, costituito appositamente per l’iniziativa da Alfredo Nuti dal Portone al basso, Marco Zanotti alle percussioni e Ponzio dei Ponzio Pilates voce e chitarra. L’appuntamento è nella Cooperativa agricola braccianti di Fusignano, in via Palazzone 33.

La rassegna continua venerdì 18 maggio a Cotignola, presso la Fratelli Vergnani segheria e imballaggi, in via dell’Artigianato 2

Tutti i concerti sono a ingresso libero e iniziano alle 19. Per ulteriori informazioni e il calendario completo, seguire la pagina Facebook “Ingranaggi festival” o la pagina Instagram @bassaromagna.

“Ingranaggi Festival” è un progetto di promozione della cultura d'impresa alle giovani generazioni ed è realizzato dal Servizio interarea educativo, sociale e giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e da Radio Sonora, con il supporto delle Attività economiche dell'Unione e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.