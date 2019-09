Pupo festeggia il suo compleanno con un concerto insieme ai fan

Si chiudono le Cene & Concerti di Monte Brullo all’Hotel Cavallino di Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. Mercoledì 11 settembre infatti al Monte Brullo dell’Hotel Cavallino la rassegna Cena & Concerto a partire dalle ore 20 si chiude con Pupo, che per l’occasione invita tutti i suoi fan a festeggiare con lui il suo compleanno. Infatti compirà i suoi 64 anni proprio al Monte Brullo di Faenza insieme a tanti ospiti, un’occasione per ascoltare con lui tutti i suoi grandi successi e spegnere insieme a lui la grande torta.