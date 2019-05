"Purgatorio" debutta a Matera e da Ravenna parte un pullman per non perdersi lo spettacolo

Il 17 maggio lo spettacolo Purgatorio ha debuttato a Matera (dove prosegue fino al 2 giugno) in occasione degli eventi per la Capitale europea della cultura per il 2019. La sfida di Marco Martinelli e Ermanna Montanari in nome della Divina Commedia emoziona anche Matera e crea un ideale ponte con Ravenna.

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare alla Chiamata Pubblica nella città della Basilicata, e che non hanno già programmato il viaggio, Ravenna Teatro sta organizzando un pullman Ravenna-Matera (a/r) nelle date dal 31 maggio al 2 giugno.

Info e adesione: purgatoriomatera@ravennateatro.com

Intanto a Ravenna la Chiamata Pubblica è ancora aperta a tutti i cittadini, senza limiti di numero, lingua o preparazione specifica, che desiderano partecipare alla realizzazione della messa in scena. Coproduzione Ravenna Festival-Teatro Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con Teatro delle Albe-Ravenna Teatro, PURGATORIO sarà in scena nel programma del Festival dal 25 giugno al 14 luglio 2019.