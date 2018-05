Martedì 29 maggio ore 17.00, nell'ambito dell'iniziativa "Città e Territorio / 2018", la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio ospita Alberto Pratelli, già Professore Ordinario dell'Università di Udine, nella conferenza "A new Cultural Heritage. Quando il disegno era analogico: logiche e modi del disegno della tradizione". Appuntamento presso l'aula magna della Casa Matha, piazza Andrea Costa 3, a Ravenna.

Il professor Pratelli dal 1970 ha lavorato, in vario modo, sui temi dell’architettura, nei Corsi di Ingegneria, prima a Bologna e successivamente ad Udine. Nel campo didattico, ha tenuto corsi sul disegno nelle sue varie forme, su architettura e progettazione architettonica e sulla didattica dell’arte. Presidente della Delegazione Territoriale dell’ADI FVG, Associazione per il Disegno Industriale, dal 2003 al 2009.

Attivo nei campi della progettazione, del design, della grafica e della pubblicistica, interessato al mondo in cui i problemi - per ragionare in termini antichi - possono essere risolti tramite "forma" e figure. La sua ricerca è quindi orientata verso l’analisi delle logiche della costruzione dell’architettura, delle tecniche per le arti applicate, e del disegno come linguaggio e organizzatore di forma.