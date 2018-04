"Quando il fronte si è fermato sul Senio": reperti e immagini della guerra

In occasione delle celebrazioni del 73° anniversario della liberazione di Castel Bolognese, sabato 7 aprile, alle ore 16.00, nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Emilia interna 86/A, viene inaugurata la mostra "Castel Bolognese 1944-1945, quando il fronte si è fermato sul Senio".

Si tratta di un'interessante esposizione di materiale militare, reperti di guerra e foto sulla sosta del fronte sulla linea Gotica del Senio.

La mostra, a cura dell'associazione culturale "Romagna 1944-'45", in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, resta aperta fino a domenica 15 aprile, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00. E' possibile prenotare visite di scolaresche e gruppi telefonando al 348 4725839.

Domenica 8 aprile, alle ore 15.00, nella sala espositiva adiacente la chiesa di Santa Maria della Misericordia, si tiene inoltre una conferenza storico militare con Enzo Casadio e Marco Dalmonte.