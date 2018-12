Quattro date in Giappone per lo spettacolo di Drammatico Vegetale

Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro è stata invitata in Giappone fino al 6 gennaio 2019 per un tour in quattro città con lo spettacolo Zoo di Pinocchio, in collaborazione con Konjac LLC. Dopo la partenza dall’Italia il 17 dicembre, le repliche inizieranno nella città di Kamaishi, nella prefettura di Iwate, il 22 dicembre.

Zoo di Pinocchio, spettacolo di Drammatico Vegetale, produzione Ravenna Teatro, è stato scelto per essere rappresentato in quattro teatri giapponesi, proprio per garantire al pubblico la migliore scelta, qualità artistica ed esperienza interculturale fra artisti e staff. Pietro Fenati, direttore artistico, regista e attore di Drammatico Vegetale, e, Elvira Mascanzoni attrice e ideatrice dello spettacolo, collaboreranno con due musicisti giapponesi.