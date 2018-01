Quattro donne agguerrite e determinate in "Ricette d'amore"

La Stagione di Teatro Comico all’Alighieri di Ravenna prosegue, mercoledì 7 febbraio alle ore 21 con la commedia Ricette d’amore, un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che fa ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda. Interpretato da Maria Pia Timo, Cinzia Berni (anche autrice), Roberta Garzia, Francesca Bellucci e Beppe Convertini; la commedia è diretta da Diego Ruiz.

Quattro donne alle prese con l’amore in una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori.

Cosa succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improvviso di un bellissimo ragazzo in cerca d’aiuto? Quale sarà la ricetta giusta per resistere alle tentazioni e a non farsi travolgere dalla passione?

Quattro donne alla riscossa contro il maschio tentatore. Quattro donne spumeggianti agguerrite e determinate.

Biglietti: da 12 a 24 Euro. La vendita dei biglietti viene effettuata la sera stessa di spettacolo, a partire dalle ore 20, presso la biglietteria del Teatro Alighieri.

Info: 0544/249244 e www.accademiaperduta.it