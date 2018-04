Social e digitale: "Questa casa non è un hashtag"

Venerdì 13 aprile, alle ore 21, presso il Salone Don Bosco della parrocchia di SS. Simone e Giuda (via Destra Canale Molinetto 137) a Ravenna, si svolge l'incontro con Alessandro Curioni, esperto in conoscenza digitale, sul tema "Questa casa non è un hashtag! Genitori e figli su internet senza rete".

Ragazzi, genitori, insegnanti, educatori possono interloquire con il relatore su temi molto attuali quali l'uso di smartphone, social network e internet.