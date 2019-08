Racconti lunatici e musica con Max Paiella e Bevano Est

Sabato 3 e domenica 4 agosto Casola è una Favola si tinge di musica, ironia, profumi, passeggiate, poesia e racconti.

Diversi appuntamenti attenderanno infatti il pubblico adulto e quello delle famiglie, in alcuni dei luoghi più suggestivi del paese collinare di Casola Valsenio.

Sabato 3 agosto saranno due gli eventi principali della manifestazione: alle ore 21 presso la splendida cornice del Parco del Cardello saranno protagonisti Luigi D’Elia e i Bevano Est con lo spettacolo Preludi all’amore. “C’è una stagione che l’erba profuma di sera, i piedi vogliono stare scalzi, la notte promette un tremito. In quella stagione all’orizzonte, se socchiudi un poco gli occhi, puoi scorgere una sfumatura, una nebbiolina, ma più leggera, una linea, densa. Quella è la linea delle storie, una foschia sottile che porta memorie, voci, carezze”. Lo spettacolo è un incontro di musiche e parole che vuole restituire quell’odore. Si parte da Torre Guaceto, un angolo di Puglia senza tempo, dai racconti dei suoi contadini, dalla voce delle stelle, dal battito delle sue acque, dai suoi abitanti. Un affresco di un tempo antico, raccontato dalla voce dell’attore e narratore Luigi D’Elia, accompagnato dalle splendide note dei Bevano Est, Stefano Delvecchio (fisarmonica bitonica), Giampiero Cignani (clarinetto) e Davide Castiglia (violino).

Ingresso unico adulti euro 12, risotto studenti, under 25, over 65 e residenti euro 10, gratuito under 18.

Al termine dello spettacolo tutti su al Giardino delle Erbe Rinaldi Ceroni, dove si svolgerà la passeggiata notturna sensoriale a piedi nudi “Giardino di traverso”. Le erbe lunatiche crescono dove non dovrebbero, così come i pensieri e le inquietudini svegliono la mente e permettono la visione della realtà. Un progetto ideato dal Teatro del Drago (Roberta Colombo), il Giardino delle Erbe (Sauro Biffi) e RavennArte (Sabina Ghinassi) in collaborazione con Rete Almagià- Appunti per un terzo paesaggio.

Turni al max di 10 persone, ogni mezz’ora a partire dalle ore 23, biglietto euro 5 a persona.

Domenica 4 agosto è una giornata ricca di appuntamenti.

Alle ore 16.30 (biglietteria aperta dalle ore 16) presso il Parco del Cardello si recupererà l’evento per le famiglie di domenica 28 luglio (saltato per il maltempo) “Alice e la luna nel pozzo” (euro 5 a persona), da un’idea di Elisa Linguerri e Sonia Bernardi. Un viaggio nel gioco del teatro attraverso le pagine del capolavoro di Lewis Carroll. Entrare da protagonisti, costruire emozioni, mettersi in gioco grandi e piccoli insieme. Evento itinerante in collaborazione con il Teatro del Drago. Al termine una gustosa merenda offerta da Il Cardello Locanda.

Alle ore 21 ci si sposterà nella centralissima Piazza Sasdelli, ospite l’attore Max Paiella in Live Concert.

Uno spettacolo divertente, satirico, tra parodie e cover attualizzati in chiave comica dalla verve dell’attore. In questo racconto non mancheranno gli storici personaggi della trasmissione di Radio2, Il Ruggito del Coniglio.

Ingresso unico adulti euro 12, risotto studenti, under 25, over 65 e residenti euro 10, gratuito under 18.

Per concludere la serata, ultimo appuntamento alle ore 22.30 con Cristiano Cavina e Chi ha paura del buio?, questa volta dedicato alla figura del demone e alla grande storia dei vampiri. (euro 5 a persona, ritrovo presso la Biblioteca Pittano di Casola Valsenio).