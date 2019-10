I "racconti" della Notte d'Oro: tra spettacoli, film e osservazioni lunari

Sabato 5 ottobre i festeggiamenti per la Notte d'Oro 2019 a Ravenna cominciano già nel pomeriggio con spettacoli, racconti e maratone fotografiche.

A Palazzo Rasponi dalle Teste dalle 14.30 ritorna #arRangiati, maratona fotografica alla ricerca di angoli nascosti e obiettivi segreti della città. Alle 19, 20 e 21, in scena “Go(l)d”, spettacolo in bilico tra Performance Live e Realtà Virtuale, ideato da Linda Ricci e Stefano Pelloni, in collaborazione con Vierre Hub.

Alle 21.30 nel Salone Nobile, presentazione del trailer del film Il Drago di Romagna, il primo film italiano sul Mah Jong.

Fino alle 22.30 alla Biblioteca Classense, si celebra la giornata dedicata alla Luna, tra collezione storica e le osservazioni guidate al telescopio.

Dalle 21 alle 24 invece alla Biblioteca Oriani prosegue Dante Plus, esposizione di opere contemporanee dedicate al Sommo Poeta.

Sempre alle 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri estrazione della Lotteria per la raccolta fondi per Fabionlus SLA, promossa dal Rotary Club Ravenna e il Rotary Club Galla Placidia.

Al Palazzo dei Congressi, grande cinema in anteprima nazionale con Nightmare Film Fest e Visioni Fantastiche, a cura di Start Cinema.