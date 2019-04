Tornano i Racconti in viaggio lungo il fiume Lamone

Una giornata tra meraviglie naturali, sapori tipi e tesori storici e artistici per scoprire la bellezza nascosta lungo l’argine del fiume: torna domenica 5 maggio l’appuntamento con “Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna in collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di Bagnacavallo.

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi). Da qui i partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante di 8 chilometri durante il quale la Pro Loco di Russi e l’Associazione Traversara in Fiore illustreranno le caratteristiche storiche e naturali del fiume.

Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S. Maria Assunta (Traversara), al Santuario di Santa Rosa da Lima e alla Chiesa di San Tommaso Apostolo (Cortina) con una piccola merenda a metà percorso prima di rientrare a Palazzo San Giacomo e pranzare con un goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna.

All’interno della chiesa, dalle ore 10, viene allestita una mostra fotografica con scatti del passato del fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel pomeriggio, dalle ore 14 sarà possibile partecipare a un laboratorio di Raku con il maestro G. Galassi (attività a pagamento), mentre alle ore 15 si terrà una visita al Palazzo e alla Chiesa di San Giacomo Apostolo a cura della Pro Loco di Russi.

Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi).