Radici 2018: ultimo appuntamento con "cHroma flux"

Ultimo appuntamento con la quarta edizione di Radici, la rassegna di percorsi e identità sonore organizzata dal Comune di Cotignola al Teatro Binario di viale Vassura.

Mercoledì 19 dicembre alle 21.30 Tabache (musica) e Lady oN (video) realizzeranno cHroma flux, performance che vuole esplorare un processo di metamorfosi che vede cellule di colore e suono espandersi per giungere alla creazione di nuove forme. Attraverso le macchine, il pigmento di colore e la musica acustica, mutano e si distribuiscono nello spazio dando vita a un “paesaggio elettronico” in cui suono e immagine si influenzano attraverso la ricerca di una visione sinestesica, prodotta non dalle macchine, ma dalla fisicità del gesto performativo dettato dall’ascolto e dallo sguardo reciproco dei performers.

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione chiamando l’Urp allo 0545 908871, oppure inviando una mail a cultura@comune.cotignola.ra.it.