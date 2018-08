Radio in spiaggia: ospite Paola De Angelis

Terzo e ultimo mercoledì sera dedicato alla radio sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna per la nuova rassegna: “Radio Libera in spiaggia Peter Pan”.

Dopo Valerio Corzani e Silvia Boschero, ecco il 29 agosto arrivare Paola De Angelis, conduttrice di uno dei programmi di culto della Rai ovvero lo storico "Sei gradi" in onda su Radio Rai Tre. De Angelis cura anche un blog intitolato "A place to be" dove scrive e presenta le sue passioni, scrive per il Manifesto e ha firmato Journey to the Stars su Nick Drake e, con Andrea Tantucci , Rockitchen.

Una figura che ha saputo costruire un seguito fedele ed appassionato con riservatezza e competenza uniche, che rendono questa serata un evento nell' evento per il Peter Pan.

Dalle 20 introduzione di Luigi Bertaccini di Radio Melody e dalle 21.30 il programma speciale e appositamente creato da Paola De Angelis in diretta anche su radio Icaro rubicone fm 90.0 e sul web.