Radio libera e Valerio Corzani in spiaggia

I mercoledì sera dedicati alla radio sulla spiaggia del Peter Pan proseguono anche ad agosto con una nuova rassegna, unica nel suo genere, che questa volta vede alla consolle alcuni dei nomi più noti e amati di Radio Rai.

Le tre serate si intitoleranno “Radio libera in spiaggia Peter Pan” e cominceranno l’8 agosto con Valerio Corzani, rmusicista, autore e conduttore radiofonico, giornalista e fotografo. Scrive di musica e viaggi per Il Manifesto, Il Giornale della Musica, Alias e Blogfoolk. Collabora dalla metà degli anni '80 con RadioRai e oggi è una delle voci più note di Radio3. Dal 2006 presenta programmi anche per la Rete Due della RSI. Come musicista è stato il bassista dei Mau Mau, il co-leader dei Mazapegul, de Gli Ex e dei Daunbailò. Oggi guida il progetto elettronico Interiors, insieme ad Erica Scherl e il combo world-reggae Caracas, con Stefano Saletti.

A seguire, al Peter Pan arriverà, il 22 agosto, Silvia Boschero, conduttrice del programma di culto di Radio Rai “King Kong” e “Rai Stereo Notte” e questa estate del nuovo programma pomeridiano “Pandora” e, il 29 agosto, Paola De Angelis, giornalista, musicologa e conduttrice di uno dei programmi più originali ed amati di Radio Rai Tre, “Sei gradi”.

Tre serate in cui la Radio si presenterà nel suo formato più libero e creativo, nella voce e nelle scelte musicali di tre importanti professionisti di un media intramontabile.

Il tutto dalle 20 circa in poi, con la spiaggia come auditorio e la musica e le parole come guida a questo nuovo esperimento. L’ingresso è libero, per chi lo desidera c’è la possibilità di cenare sulla spiaggia.