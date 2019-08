A Villa Inferno torna per il sesto anno il grande raduno degli Zen Circus

Torna la festa di fine tour più delirante che possiate immaginare: gli Zen Circus tornano a Villa Inferno sabato 21 settembre per il sesto raduno nella località ravennate. L'evento, che si terrà al Bike bar cinetico di via dell'Industria a Montaletto, ha luogo ogni due anni ed è un momento speciale di unione fra il circo zen e i suoi sostenitori più accaniti.

"Le regole sono sempre le stesse: più voi fate casino, più noi facciamo casino - annuncia la band - A Villa Inferno questo vale il doppio!". Nel 2006 la band, di ritorno da un concerto nel ravennate, si perdette fino a imbattersi nel cartello stradale che indicava la piccola frazione cervese. Affascinati dal nome 'infernale', il gruppo ha poi dedicato a Villa Inferno addirittura un album e l'ha scelta come luogo per il raduno biennale. Non è un "concerto" insomma, è inteso più come una festa fra amici, un compleanno anomalo. Dopo il concerto seguirà un dj set mentre prima sarà possibile esibirsi portando i propri strumenti musicali. "Sono altresì gradite maschere ed eccentrismi vari, anzi - spiega la band - vi sproniamo a lasciarvi andare in outfit improbabili".