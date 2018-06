C'è Raffaele D’Ambrosio per presentare il Colorado Casting tour all'Esp

Arriva al Centro Commerciale Esp di Ravenna il Colorado Casting tour. Il casting tour ufficiale di Colorado, l'esilarante programma televisivo, è alla ricerca dell’autentica comicità italiana. L’appuntamento è per domenica 24 maggio alle ore 18.

Una grande occasione per tutti i comici e gli aspiranti tali che hanno voglia di mettersi in gioco ed esibirsi su un palco in perfetto stile Colorado. Tutte le discipline sono ammesse.

I candidati hanno la possibilità di esibirsi e sfidarsi a colpi di risate davanti al pubblico di Ravenna con il proprio cavallo di battaglia. Al termine delle esibizioni una giuria d’eccezione nominerà il vincitore di tappa.

A presentare i concorrenti c'è Raffaele D’Ambrosio, comico di punta del programma di Italia Uno, cabarettista, attore, doppiatore e regista, capace di passare come se niente fosse dal teatro alla televisione.

Per partecipare al live casting è necessario essere maggiorenni e inviare la propria candidatura all’indirizzo email casting@wobindaproduzioni.com.

Le date del tour sono in continuo aggiornamento, tutte le info si possono trovare sulla pagina Facebook Colorado.Ufficiale, Wobinda.it e su tutti gli altri canali social ufficiali.