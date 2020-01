Ramin Bahrami e Massimo Mercelli viaggiano sulle note di Bach

La stagione musicale "Capire la Musica" organizzata dalla Cooperativa ravennate Emilia Romagna giunge il 3 febbraio ad uno dei suoi appuntamenti più attesi. La serata "Bach a Santssouci", con il pianista Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli che da molto tempo hanno costituito un duo di fama mondiale.

Nella sala Corelli del Teatro Alighieri i due musicisti eseguiranno una serie di composizioni di Johann Sebastian Bach e del figlio Carl Philipp Emanuel, che prestava servizio nella Reggia di Sant Souci a Potsdam alla corte del Re Federico di Prussia, anche egli musicista e flautista dilettante.

Il programma della serata è stato recentemente registrato su un Cd della Decca che sta riscuotendo grande successo.

Se Ramin Bahrami si è esibito con una certa frequenza a Ravenna lo stesso non può dirsi per l'imolese Massimo Mercelli, la cui carriera in tutti i continenti non lo ha portato nella città bizantina da parecchi anni e quindi il concerto del 3 febbraio è atteso con molto entusiasmo dal pubblico dei musicofili.

I biglietti ancora disponibili hanno un prezzo che va dai 10 ai 5 euro.