“Bellezza Fuori Porta”: concerto alle Pieve di San Bartolomeo a San Zaccaria

"Bellezza Fuori Porta" presenta il suo secondo appuntamento: la rassegna, progettata dall'associazione è stata voluta e finanziata dallaAssessorato alla cultura del Comune di Ravenna. La formula è quella già ampiamente sperimentata e amata dal pubblico degli altri progetti del Collegium Musicum Classense, che prevede di offrire musiche con interpreti di indiscussa qualità artistica in luoghi solitamente non dedicati allo spettacolo ma di grande interesse storico e culturale. Il secondo appuntamento presenta un programma molto diverso dal precedente, ambientato nella villa privata Manuzzi: la cornice del concerto è la pieve di San Zaccaria, in via Dismano, e il concerto stesso è parte integrante delle celebrazioni religiose, quindi il programma non poteva che essere dedicato al repertorio sacro. L'ensemble Flos Florum (Monica Boschi, soprano, Alessandro Casali, cembalo, Enrico Scavo, presentazione e violone) presenterà alle 17 di domenicaun programma dedicato alle composizioni vocali e strumentali del Seicento italiano, con particolare attenzione ai compositori di area emiliano romagnola (Vitali, Savioni, Colonna), per terminare con un brano della prodigiosa monaca compositrice Isabella Leonarda. Il concerto sarà preceduto alle ore 16 da una visita guidata alla pieve a cura di Vanda Budini. L'ingresso è libero. Informazioni su collegiummc.racine.ra.it.