Concerti in natura: un altro weekend di musica con "Le voci del Delta"

Continua la rassegna musicale “Le voci del Delta” con un weekend di concerti in natura, al Parco Naturale e al Centro Visite Salina di Cervia, organizzata da Romagna Musica con la collaborazione di Atlantide. Sabato alle 15 al Centro Visite Salina di Cervia torna l’appuntamento con “Salina da mangiare”, uno degli appuntamenti più apprezzati della stagione, un’escursione in Salina in compagnia dei produttori locali, con assaggi e degustazioni al Sale Dolce di Cervia. Questo sabato ci saranno i prodotti della Centrale del latte di Cesena, Polentami di Cervia, Salumificio Malafronte, insieme alla birra Salinae al sale di Cervia. Prenotazione obbligatoria 0544 97304. A seguire alle ore 16.30 concerto di “Osteria del mandolino e Mescarìa”, disfida musicale condotta da Arturo Stalteri (Radio3). Il concerto è gratuito e aperto a tutti.

"Osteria del Mandolino" è una formazione musicale che nasce con lo scopo di riportare alla luce e all'attenzione del pubblico la musica che si sviluppa in Italia dalla seconda metà dell'800 fino ai nostri giorni. Valzer, Polka, Mazurka, Marcia, Serenata costituiscono il repertorio dei cosiddetti "ballabili", ovvero la musica che si ascolta e si può anche ballare. Mandolini, ocarina, clarinetto, chitarra e contrabbasso si incontrano all' Osteria del Mandolino, un luogo nel quale cose antiche tornano a vivere e dove è ancora possibile ascoltare una serenata, avere vent’anni e ballare abbracciati, e in un percorso di ri-conoscenza entrare in contatto con la parte più intima e vera di noi stessi. "Osteria del mandolino" è composta da Antonio Stragapede Chitarra e Mandolino, Guido Sodo Mandolino e voce, Federico Massarenti Ocarina di Budrio, Massimo Pauselli Clarinetto, Peppe Aiello Contrabbasso.

Il progetto Mescarìa nasce a Firenze dall'incontro di tre membri della Baro Drom Orkestar (una fra le più conosciute band di world music europee) e Arianna Romanella, una giovane cantante lucana, con l'intento di promuovere la musica del sud Italia arricchendola di elementi originali e arrangiamenti che affondano le loro radici in altre culture. Si attraversa l'anima del meridione passando dalla Campania alla Puglia, facendo sosta in Basilicata, in un lungo viaggio musicale che dalle radici del sud dell'Europa vola per il mondo, nei riti delle donne nigeriane e nelle sonorità gitane. Il loro promo disco è stato presentato in importanti festival e club italiani ed europei: Orienteoccidente Festival (IT), Etnica Festival (IT) ,Kultur Punkt (CH), Wangen Jazz Point (DE), Ex Wide (IT), Collodium (DE). Il gruppo è formato da: Modestino Musico Fisarmonica, Vieri Bugli Violino, Gabriele Pozzolini Percussioni, Arianna Romanella voce e Chitarra.

Domenica alle ore 16.30 al Parco Naturale di Cervia è la volta de “La Màquina Parlante”, performance musicale ideata da Matteo Scaioli, eclettico strumentista, compositore e produttore di Ravenna, che consiste in un progetto che unisce la tecnologia più avanzata, mixer e delay, a quella più antica del grammofono a manovella di vari tipi. La parte più ampia del repertorio de "La Maquina Parlante" riprende la produzione americana degli anni ’40 e ’50, dalle curiose evoluzioni del jazz fino alle esecuzioni più orchestrali di swing, fox trot e mambo. Una live experience memorabile che accompagna il pubblico in un viaggio nella storia della musica con un sound inedito e originale. La rassegna “Le voci del Delta” si chiuderà domenica 21 ottobre con il concerto di Janosh Hasur - In gulash concerto. Per informazioni 0544 528710