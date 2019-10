“Ravenna Città Aperta”: parte il tour tra le architetture ravennati

Inaugura venerdì 11 ottobre la nuova edizione di “Ravenna Città Aperta”, l’iniziativa che fino a domenica 13 ottobre dà a professionisti e cittadini interessati l’opportunità di visitare alcune architetture ravennati, accompagnati dai relativi progettisti.

Il taglio del nastro dell’iniziativa sarà alle 18 nel nuovo Museo Classis di Classe (via Classense 29), alla presenza dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna Federica Del Conte, del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Cotignola Arch. Pier Luca Baldini, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Lugo Valentina Ancarani, dell’assessore alla Gestione del territorio del Comune di Bagnacavallo Caterina Corzani, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Faenza Domizio Piroddi, della responsabile dell'Unità operativa sicurezza, patrimonio ed edilizia scolastica della Provincia di Ravenna Arch. Giovanna Garzanti, del presidente dell’Ordine degli architetti di Ravenna Arch. Luca Frontali, del responsabile commerciale e marketing Edilpiù Marcello Bacchini e degli Arch. Roberto Bosi e Arch. Serena Babini di Pro Viaggi Architettura.

A seguire, il Museo Classis ospiterà la conferenza con l’architetto di fama internazionale Cino Zucchi. L’incontro sarà un momento di riflessione sul tema “Abitare in città”. All’evento interverranno, oltre all’architetto Zucchi, il presidente della Fondazione Ravenna Antica Giuseppe Sassatelli, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ravenna Luca Frontali, Marcello Bacchini di Edilpiù e Roberto Bosi di Pro Viaggi Architettura e CASABELLAformazione.

Nella stessa giornata, venerdì 11 ottobre, sono inoltre previste le visite in anteprima alle architetture contemporanee. Le visite guidate iniziano alle 14 alla scoperta di Gaia, casa stampata in 3D dalla Wasp di Massa Lombarda, e del progetto “la Casa e il suo Castello” di Cervia. Alle 15.30 le visite si spostano a Riolo Terme, presso il locale Istituto Alberghiero, con Piersanti Rava, mentre alle 16 sono previste alle residenze Darsena lotto 4 di Ravenna con Cino Zucchi.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno invece interamente dedicati alla visita gratuita di una selezione di edifici contemporanei sul territorio, individuati per peculiarità architettoniche e ruolo sociale. La visita sarà accompagnata dai progettisti e dalla committenza dell'opera per permettere ai visitatori di comprendere la realtà costruita che li circonda. Il 12 ottobre sono in programma quattro itinerari. Il primo, alle 9.30, prevede visite a quattro siti faentini: Casa Gtt con Studio deS, Casa Gottardi con Alessandro Bucci Architetti, Casa Maio con Ellevuelle e Casa studio con Paolo Rava. Sempre alle 9.30 si può partecipare all’itinerario di visite che coinvolge Tozzi Industries di

Mezzano con Nuovostudio, Ottima srl di Fornace Zarattini con La Mela Studio 52 e Herambiente Ravenna con A2 studio. Nel pomeriggio, dalle 14, si torna nella zona del Faentino, visitando Casa Calbetta di Faenza con Giorgio Laghi, Casa Zg di Brisighella con Gianluca Zoli, Atelier Gaeta di Faenza con Paolo Rava e Agriturismo Sacramora di Faenza con Piersanti Rava. Infine, quattro visite guidate a Ravenna dalle 14.30: Polo Scol. Lama Sud con Mta Associati, Casa in via Vicoli con Luoghidellacittà, Casa Ballerina con Angeli Brucoli e Muta Box e Darsena Pop Up con Officina Meme.

Ultimi appuntamenti domenica 13 ottobre a Faenza e in Bassa Romagna. Nella città manfreda dalle 9.30 verranno illustrati ai partecipanti le caratteristiche di un edificio produttivo con lo Studio Frontali, di una casa privata con Montini Architettura, di un’abitazione di via Majorana con Alessandro Bucci Architetti e degli uffici Halnet con Montini Architettura. Tre luoghi nel sesto itinerario, con partenza alle 15: Casa Ns di Cotignola con Gianluca Zoli, Casa Mt a Faenza con Gianluca Zoli e la casa in legno di via Crociaro a Faenza con LBLA + Partners. Tutto in Bassa Romagna il settimo itinerario con partenza alle 10 a Cotignola presso la Madel Head Office con Davide Randi, proseguimento alla Casa Ghr di Bagnacavallo con Calderoni Manetti e conclusione presso Randi Creazioni a Lugo con Chiara Preti. Alle 14.30 altro ciclo di visite nella sede ristrutturata del fienile di Russi con Studio Acme, alla Casa Clnl di Cotignola con Angeli Brucoli e al Teatro Binario, sempre di Cotignola, con Stefania Altieri.

Ravenna Città Aperta è nata nel 2015 dalla volontà di accendere i riflettori sulle città italiane, in particolare sulle città-periferie, oggetto e soggetto di mutazioni urbane e sociali. Un tema di grande attualità, come testimonia il gruppo di lavoro G124 di giovani architetti creato dal senatore Renzo Piano per lavorare sui temi del rammendo delle periferie e della riqualificazione urbana.

L'iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Ravenna, dei Comuni di Ravenna, Faenza, Lugo, Cotignola, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell'Ordine degli Architetti di Ravenna. L’evento è sostenuto da Edilpiù (main partner) fin dalla prima edizione e da Quicklighting e Gigacer in quanto aziende i cui prodotti sono stati utilizzati in alcuni progetti visitabili.

Per questioni organizzative è richiesta l'iscrizione online gratuita agli eventi in programma sul sito www.casabellaformazione.it. Il sito ufficiale dell'evento è cittaaperte.it, dove è riportato il programma ed è possibile avere maggiori informazioni su progettisti e progetti.