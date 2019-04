“Ravenna, città per le persone”: una risposta ai cambiamenti climatici

“Ravenna, città per le persone” è il titolo del convegno durante il quale viene inaugurata, venerdì 12 aprile a partire dalle 14 a palazzo Rasponi dalle Teste, la mostra “Città per le persone”. I due appuntamenti sono promossi dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna. La mostra rimane aperta fino al 22 aprile

Con il convegno e la mostra ci si propone di illustrare le conseguenze che i cambiamenti climatici possono generare nell’ambiente urbano e suggerire le possibili soluzioni, attingendo dalle migliori pratiche selezionate principalmente in ambito europeo.

La mostra riporta anche gli esiti delle sperimentazioni condotte nell’ambito del percorso formativo e dei laboratori progettuali di REBUS® (REnovation of public Buildings and Urban Spaces), un percorso formativo e un laboratorio progettuale sulla rigenerazione urbana per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, condotto con il metodo del gioco simulazione. Una intera sezione della mostra è dedicata all’illustrazione dei progetti di rigenerazione urbana elaborati per il caso studio del laboratorio di Ravenna.

Il convegno viene aperto dai saluti istituzionali di Regione e Comune. Seguono gli interventi di: Roberto Gabrielli (Regione Emilia-Romagna) su “Strategia, pianificazione, progetto: la resilienza e la qualità urbana nei Pug”; Marcello Capucci (Regione Emilia-Romagna) su “Il bando Rigenerazione Urbana e la strategia del Comune di Ravenna”; un rappresentante del Comune di Ravenna su “Ravenna Rigenera: storia cultura archeologia mare turismo”; Teodoro Georgiadis (CNR Ibimet) su “Adattarsi al clima che cambia”; Luisa Ravanello (Regione Emilia-Romagna) su “Città per le persone: la mostra sull’esperienza dei laboratori REBUS”; infine sono presentati gli esiti dei laboratori REBUS. La partecipazione al convegno darà diritto ai crediti formativi per gli iscritti agli ordini dei dottori agronomi e forestali, architetti, geometri e ingegneri.

La mostra è aperta fino al 22 aprile, dalle 15 alle 18 nei giorni feriali, dalle 11 alle 18 in quelli festivi, dalle 11 alle 20 in occasione della manifestazione “Ravenna in fiore” (mostra mercato di piante e fiori) che si svolgerà in piazza Kennedy il 20 e il 21 aprile.