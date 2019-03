“Uniti per la sicurezza stradale”, prove gratuite di guida sicura

Per un intero weekend il centro Esp di Ravenna ospita l’evento “Uniti per la sicurezza stradale- Sapere è meglio che improvvisare”, organizzato da BM Sport & Drive in collaborazione con la Polizia di Stato.

BM Sport & Drive è una società che da circa vent’anni si occupa di corsi di guida automobilistica, formazione professionale, test drive e organizza iniziative come queste allo scopo di diffondere la cultura dell’educazione stradale presso gli automobilisti di ogni età.

Durante la due giorni, nel Parcheggio Ovest dell’Esp si possono svolgere esercitazioni pratiche e gratuite di guida sicura con istruttori professionisti su autovetture Volkswagen, messe a disposizione dalla concessionaria SVA. Inoltre, a completare il programma, ci sono l’esposizione di automezzi della Polizia Stradale, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, la proiezione di filmati in tema, attività per i più piccoli per imparare a conoscere i cartelli stradali.