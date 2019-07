Ravenna Festival: Krivine guida l’Orchestre National de France e il violinista Tamestit

È dell’esibizione di una delle più prestigiose orchestre europee che si arricchisce la “sezione” sinfonica di Ravenna Festival, nonché di una compagine che questo Festival ha visto muovere i primi passi, prendendo parte alla prima edizione: era il 1990 e a dirigerla c’era l’indimenticato Pierre Boulez. Torna dunque l’Orchestre National de France, mercoledì 3 luglio alle ore 21, ospite del palcoscenico del Pala de André: sul podio colui che, dall’alto di una lunga e solida esperienza nei più importanti contesti internazionali, da un paio d’anni ne riveste il ruolo di Direttore musicale, Emmanuel Krivine.

Ma a fianco della principale orchestra francese c'è anche un solista di primo piano come Antoine Tamestit, considerato dalla critica e dal pubblico uno dei migliori violisti del momento. È a lui che toccherà la virtuosistica parte che Hector Berlioz - del quale ricorre il 150° della morte - destina alla viola nella “sinfonia in quattro parti” Harold en Italie op. 16. In un programma che si apre sulle celebri Variazioni su un tema di Haydn op. 56° di Johannes Brahms e si completa con il poema sinfonico Mazeppa S100 di Franz Liszt. La serata è realizzata con il contributo di Publimedia Italia.

Biglietti: da 15 Euro (ridotto 12) a 85 Euro (ridotto 80)

I giovani al festival: fino a 14 anni, 5 euro (ad esclusione del I settore); da 14 a 18 anni e universitari (under 30), 50% tariffe ridotte.

Il servizio navetta gratuito per il Palazzo de André, realizzato con il contributo di Tecno Allarmi Sistemi, percorrerà 2 volte la tratta Stazione – Palazzo M. De André, con partenza da Piazza Farini, alle ore 20.15 e 20.30. Al termine dello spettacolo due corse riporteranno gli spettatori al capolinea.