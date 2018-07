Folk-metal a chilometro zero con i Diabula Rasa

I Diabula Rasa sono pronti a far ballare in una notte infuocata di musica e follia. Il gruppo ravennate torna a casa per un live nella cornice del San Marino Cafè a Casal Borsetti il 4 agosto, dalle 22.00. Durante il concerto si alterneranno momenti di goliardica spensieratezza a nozioni di musica medievale in grado di appagare anche la sete di cultura del pubblico più esigente. La presenza scenica della band non è inferiore alla qualità della sua musica: ogni dettaglio è curato per trasportare le persone attraverso lo spazio e il tempo.



Un concerto che propone un corredo artistico di prim'ordine e sonorità ricercate.

I Diabula Rasa oggi sono ambasciatori di un'avanguardia nella trasversalità della performance - lo spettacolo infatti è imprevedibile quanto il pubblico che parteciperà, perché sarà quest'ultimo a indirizzare lo spettacolo attraverso una continua interazione.



Durante l'evento sarà presente una make-up artist per "indiabulare" tutti i fan con il trucco inconfondibile dei membri della band.