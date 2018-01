Arriva a Ravenna la scuola di Hip Hop con le star della street dance

I grandi nomi dell’Hip Hop italiano arrivano in Emilia Romagna per insegnare ai ragazzi di Bologna e Ravenna i segreti del breaking, del lokking o del popping.

Si chiama dancER il progetto promosso dall’associazione LaborArtis e organizzato da Laboratorio delle Idee da un’idea di Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli.

Da gennaio a giugno 2018, dancER porta a Ravenna (Centro Sociale Le Rose) e a Lido Adriano (CISIM) corsi di danza Hip Hop tenuti da insegnanti professionisti, come Simone Alberti o Serena Sésé Ballarin, e stage con star della Street dance, fra cui Cristiano “Kris” Buzzi e Kira, coinvolti dalla direttrice artistica del progetto Monica Ratti.

L'Hip Hop è insieme un ballo, una musica, un movimento artistico e culturale. È divertimento, spiritualità, forza ed energia, è in grado di descrivere tutti gli stati d'animo che si vivono quotidianamente. L'Hip Hop è uno stile di vita o meglio, la vita. È espressione di sé, è libertà, è il mezzo più diretto ed immediato per raccontare le proprie emozioni.

Il corso non è rivolto solo agli studenti delle scuole interessate ma a tutti i giovani che vorranno approfittare di questa opportunità.

Nel mese di giugno, alla fine del corso, si terrà poi un vero e proprio spettacolo che vedrà esibirsi sul palco i ragazzi che hanno partecipato alle lezioni a fianco degli insegnanti e dei grandi nomi dell’Hip Hop che hanno fatto loro visita durante il periodo di studio.

Il corso avrà un costo simbolico di 30€ per l’intero periodo così da incentivare la partecipazione di tutti

e contemporaneamente motivare alla frequenza.

In più, durante i sei mesi di prove, i ragazzi potranno anche essere partecipanti attivi della redazione che trasmetterà in diretta le emozioni, la soddisfazione e le impressioni sul progetto, cimentandosi nella scrittura di testi e post che saranno veicolati attraverso i canali social dedicati (https://www.facebook.com/progettodancer/ - www.instagram.com/p/BcNnp8wD6Q2/).

Infine verrà attivato un concorso grazie al quale i ragazzi dagli 11 ai 18 anni potranno diventare veri giornalisti per un giorno, facendo interviste e scrivendo pezzi di presentazione, critica o recensione: i migliori scritti saranno pubblicati e i primi tre classificati riceveranno un premio in denaro di 100€.

Corsi a Lido Adriano

Corso 15-18 anni: giovedì, ore 14.30 – 16.00 al CISIM (via Parini 48)

Corso 10-14 anni: giovedì, ore 16.00 – 17.00 al CISIM (via Parini 48)

Inizio lezioni: giovedì 18 gennaio

Corsi a Ravenna

Corso 15-18 anni: venerdì, ore 14.30 – 16.00 al Centro Sociale Le Rose, Sala A (via S. Alberto 73)

Corso 10-14 anni: venerdì, ore 16.15 – 17.15 al Centro Sociale Le Rose, Sala A (via S. Alberto 73)

Inizio lezioni: venerdì 19 gennaio