"Ravenna a luci rosse", un tour per scoprire il volto trasgressivo della città

Venerdì 9 agosto, alle 21.00, scatta il tour Ravenna a luci rosse. Una visita guidata alla scoperta della Ravenna erotica dai tempi dei Romani fino ai giorni nostri. Mauro Marino guida il pubblico in un itinerario del centro storico che racconta il tema dell’erotismo attraverso alcuni luoghi chiave della città.

Dagli angoli della sensualità più circospetta agli spazi dell'erotismo più trasgressivo, Ravenna svela il suo lato più hot dall'antichità a oggi. Si visitano il “volatone” dei ragazzi presso Porta Serrata, i lupanari romani, il quartiere delle case chiuse, la relazione feticista di Lord Byron e Teresa Gamba, e molte altre curiosità.

La partenza del tour è in via di Roma davanti al Mar (Loggetta Lombardesca) alle 21:00. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona. Prenotazione obbligatoria via mail a info@ravennaconclasse.it o telefonando al 3398205555.