Tra i capolavori di Mozart e Respighi con il violinista Guido Lorenzetti

In previsione del concerto del Festival Strings Lucerne che si esibirà martedì 2 aprile al Teatro Alighieri insieme alla brillante violinista Arabella Steinbacher, sabato 30 marzo alle ore 11 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani il violinista e studioso di musica Guido Lorenzetti introduce all’ascolto dei brani in programma, i Concerti per violino e orchestra n. 4 e n. 5 di Mozart, Antiche danze e arie per liuto Suite n. 3 di Respighi e “Holberg Suite” op. 40 di Grieg.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Mariani e dall’Associazione Culturale Orpheus. Chi vi prenderà parte avrà diritto a biglietti di ingresso al concerto per posti di platea con prezzo scontato del 50%, comunicando a fine incontro il proprio nominativo alla segreteria della Mariani.