Ravenna Night Run, pronti per lo sprint fra i monumenti

Giunta alla sua undicesima edizione, la Ravenna Night Run si prepara a vestire un abito nuovo, anzi, l’abito della festa. L’appuntamento, programmato quest’anno per sabato 2 giugno 2018, si inserisce infatti nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica ed anche per questo sarà arricchito da una serie di aspetti che non mancheranno di attrarre l’attenzione di tanti runner. Una data significativa, che regala ancor più visibilità a questo evento che nasce al calar del sole, proseguendo poi in notturna, che prevede un circuito di tre giri per un totale di 5 km, con la possibilità di scegliere fra Gara Competitiva o Camminata Ludico-Motoria. Due modalità di vivere il centro storico di Ravenna, tra celebri monumenti e siti storici.

Data nuova, ma punto di partenza ed arrivo confermato, ovvero piazza John Fitzgerald Kennedy, area nel pieno centro del capoluogo e dalle caratteristiche a dir poco perfette per ospitare un evento sportivo di questo genere.

Il ritrovo in Piazza Kennedy, con apertura delle iscrizioni, è fissato dalle ore 17.15. Pronti al via dalle ore 19.00 con la camminata ludico motoria ed a seguire, dalle 20.00, le partenze delle prove competitive.

Tante le novità per l’undicesima edizione della Ravenna Night Run e tra queste anche l’importante partnership avviata fra Amministrazione Comunale, Ravenna Runners Club e Ravenna Festival. Sarà la musica infatti ad accompagnare i runner nel cuore della città. Le band, selezionate dal Festival in collaborazione con l’Associazione Culturale Norma, si esibiranno lungo il percorso per arricchire con il loro sound la magia della serata. Il loggiato del Teatro Alighieri sarà il palcoscenico per l’esibizione del Silky Quartet, in Piazza Luigi Einaudi sarà possibile ascoltare il concerto degli Infinite Monkey Theory, mentre in Piazza Kennedy, di fronte a Palazzo Rasponi, si esibiranno i Kuf.