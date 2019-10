Ravenna Nightmare: grande apertura con Jean-Jacques Annaud, poi arriva Liliana Cavani

Torna l'appuntamento con Ravenna Nightmare Film Festival che nel 2019 decide di stupire ulteriormente il pubblico. Lo fa anticipando la sua programmazione sul "lato oscuro dei film" con la prima edizione di Visioni Fantastiche, il festival dedicato al cinema per le scuole e i giovani, ma lo fa anche portando in città due grandi registi. Ad aprire il 17° Ravenna Nightmare Film Festival è infatti il pluripremiato regista francese Jean-Jacques Annaud (tra i suoi grandi successi "Il Nome della Rosa", "Sette Anni in Tibet" e la miniserie "La verità sul caso Harry Quebert"). Il festival poi fa spazio a una grande artista italiana, Liliana Cavani, che porta a Ravenna una versione restaurata del film cult "Il portiere di Notte".

"Ravenna Nightmare è una conferma, una proposta che ogni anno ci offre delle grandi sorprese - afferma l'assessora alla Cultura Elsa Signorino - Visioni Fantastiche è invece una novità importante, conquistata con un lavoro di anni imperniato sul cinema per i più giovani".

"Speriamo che le grandi collaborazioni di questi festival - conclude Elsa Signorino - portino a progetti ancor più impegnativi per il territorio nel mondo del cinema".

Ravenna Nightmare 2019

Andiamo per ordine: Ravenna Nightmare quest'anno riprende la sua postazione fissa al Palazzo del Cinema e de Congressi (in Largo Firenze) e si svolge dal 30 ottobre al 3 novembre.

Tra i momenti salienti del festival ci sono senza dubbio l'incontro con Jean-Jacques Annaud, programmato in apertura di rassegna mercoledì 30 ottobre alle 21.00. L'opening night prosegue poi alle 22.00 con la visione in lingua originale di uno dei grandi film del regista francese: "Il nemico alle porte".

Da non perdere è senza dubbio l'appuntamento con Liliana Cavani, sabato 2 novembre alle 20.00, in una serata che prosegue con la premiazione del Concorso internazionale per Lungometraggi (21.00) e la proiezione della versione restaurata del cult "Il portiere di notte", forse il maggior successo della regista italiana (21.30). Per l'occasrione alla Cavani sarà assegnato un premio alla carriera "per il suo grande lavoro in ambito cinematografico", afferma la responsabile della comunicazione & programmer Maria Martinelli.

Va segnalato anche l'evento di chiusura del Nightmare che prevede l'incontro con il regista Roberto De Feo che presenta il suo "The Nest", domenica 3 novembre alle 21.00.

Il Concorso e le sezioni del Festival

Il Festival come ogni anno propone il Concorso internazionale per Lungometraggi che vede nel 2019 7 pellicole in gara. Il cinema del Nightmare però non si esaurisce qui e propone 3 film nella sezione Contemporanea, 4 appuntamenti per Ottobre Giapponese e 2 film per Showcase Emilia Romagna. A tutto questo vanno aggiunte le due anticipazioni di Nightmare d'Essai e la serata del Concorso internazionale Cortometraggi (domenica 20 ottobre alle 20.30)

Visioni Fantastiche

Come e ra già stato anticipato, nel 2019 arriva la prima edizione di Visioni Fantastiche. Il nuovo festival propone grandi film d'animazione e prende vita dal 21 al 29 ottobre, sempre al Palazzo del Cinema e de Congressi. In programma ci sono quindi numerose proiezioni per giovani e famiglie, laboratori riservati agli studenti e incontri da non perdere.

Tra i tanti appuntamenti della rassegna vanno segnalati l'omaggio al regista giapponese Hayao Miyazaki (lunedì 21 alle 21.00 e martedì 22 alle 19.30), l'incontro con Marta Perego che presenta il libro "Le grandi donne del cinema" (venerdì 25 alle 18.00) e la Masterclass Cattivi Seriali (lunedì 21 alle 18.00).