Ravenna Nightmare: il cortometraggio "Broken Column" chiude l'edizione online

La Online Edition di Ravenna Nightmare Film Fest, che in questi mesi sta proponendo una serie esclusiva di opere da guardare online e che a novembre renderà accessibile il programma del Festival, chiude questa sua fase iniziale prima dello stacco estivo con l'ultima uscita, il cortometraggio Broken Column di Mansa S. Manè.



Sono state estese inoltre le deadline per partecipare con il proprio film ai Festival: la scadenza per iscrivere la propria opera alla 18ma edizione del Ravenna Nightmare è il 24 luglio 2020, mentre c'è tempo fino al 31 luglio per la seconda edizione di Visioni Fantastiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Disponibile dal 9 al 16 luglio, Broken Column di Mansa S. Mané è stato presentato all'interno del Concorso Internazionale Cortometraggi dell'ultima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest. Questo thriller è liberamente ispirato e gravita attorno alla tela capolavoro Colonna spezzata dipinta dall'iconica Frida Kahlo. Un serial killer si aggira per Parigi. Il suo rituale di uccisione è far cadere i tarocchi in ciascuno dei cadaveri delle sue vittime. Il killer ha fatto una nuova vittima, Liliane.