Menù di pesce per la cena di Emergency in Darsena

Giunge alla sesta edizione l’iniziativa #100cene di Emergency che domenica 31 marzo, alle ore 20.00, propone al Ristorante Akamì di Darsena Pop Up un'occasione per bere e mangiar bene in compagnia, ma anche per far conoscere l'associazione e il suo impegno benefico.

Il menù pensato per la serata prevede: panzanella con alici marinate, sarda fresca scottadito, risotto con poverazze e polvere di agrumi, bocconcini di tonno avvolti nel bacon, dolci della casa, acqua, vino e caffè.

Costo della cena: 25 euro, di cui 10 vengono devoluti a Emergency.