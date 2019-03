Un pomodoro buono per la ricerca

Anche a Ravenna, come in molte piazze italiane, un gruppo di volontari allestisce in piazza Einaudi sabato 30 marzo il banchetto per la seconda edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca” per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori pediatrici organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Con soli 10 euro si potrà portare a casa una confezione composta da tre lattine di pomodoro (pelati, polpa e pomodorino) contenente anche un opuscolo di ricette e una bustina di semi di pomodoro da piantare e aiutare così la ricerca.