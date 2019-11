Ravenna si fa bella per Natale con luci, musica soul e videomapping

La magia del Natale è pronta riscaldare l'atmosfera ravennate. Valorizzazione artistica della città e spettacolarizzazione sono le parole d'ordine delle feste natalizie della città nel 2019.

Un fitto programma di iniziative colora la città durante il periodo festivo. Ci sono tanti concerti e animazioni in piazza del Popolo, la pista di ghiaccio in piazza Kennedy, spettacoli in piazza San Francesco e poi visite, videomapping, capanni di Natale e tanti ltri eventi che coinvolgono sia il centro che la periferia di Ravenna. La grande novità del Natale 2019 in città è, però, piazza Andrea Costa che si riempie di vita grazie all'attesa apertura del Mercato Coperto.

Un investimento totale di 250 mila euro per rallegrare le feste natalizie che comprende anche le numerose luminarie. A tal riguardo la sopresa di quest'anno riguarda l'illuminazione di Porta Adriana e Porta Sisi, ingressi monumentali del centro e punti strategici che l'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria ha deciso di far splendere per il Natale.

Si accende il Natale

Le festività natalizie si aprono ufficialmente il 30 novembre con l'accensione dell'albero di Natale, donato a Ravenna dal comune di Andalo (arrivo in città previsto per venerdì 22 novembre) e allestiito da Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni grazie a un investimento di 12mila euro.

Il 23 novembre si accendono le luminarie in centro e viene aperta la pista di ghiaccio in piazza Kennedy, dove si potrà volteggiare fino al 12 gennaio e dove il 30 novembre è previsto uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio. Sempre il 30 novembre si tiene un laboratorio di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli (alle 16 nella sala preconsiliare del municipio), alle 17.30 si tiene l'accensione grande albero in piazza del Popolo, seguita dai concerti dell’Orchestra dei Giovani e del coro della scuola Don Minzoni e del Jennifer Vargas Trio.

La rassegna di videomapping “Ravenna in luce”, dal 18 dicembre al 6 gennaio, ripresenta a grande richiesta dopo il successo dell’anno scorso “Visioni di Eterno - Il Dono dell’Imperatrice”, sulla basilica di San Vitale e - Il trono d’Oriente - al Battistero degli Ariani, oltre a una nuova proposta sulla facciata del Museo d’arte della città: Light a Dream, complementare alla mostra di Riccardo Zangelmi (proiezioni fino al 12 gennaio, ultimo giorno della mostra).

“Si è lavorato – dichiarano gli assessori allo Sviluppo economico Massimo Cameliani e al Turismo Giacomo Costantini - sulla riconoscibilità, con il videomapping che ha esaltato i monumenti Unesco con una proposta unica in Italia nel suo genere, sull’atmosfera con l’allestimento delle piazze e le luminarie dedicate alla città e sulla spettacolarizzazione con Christmas Soul. Abbiamo voluto e vogliamo continuare a puntare sempre di più sul periodo delle Feste natalizie per attirare nuovi turisti, ampliando e rendendo sempre più originale l’offerta, con il contributo e il coinvolgimento delle migliori energie creative e imprenditoriali del nostro territorio”.

Già annunciati i concerti Gospel con la rassegna Christmas Soul che animano la notte di San Silvestro in piazza e la mattina di Capodanno.

Tra gli altri eventi da segnalare, il 30 dicembre dalle 21 al Teatro Alighieri prende vita “Parole Note”, spettacolo di musica, letture e immagini con Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo.

Piazze e rassegne

Tantissime le iniziative in programma che, come già detto, coinvolgono non solo il centro, ma l'intera città e alcune località del forese.

Piazza del Popolo: spettacoli e animazioni prendono il via il 30 novembre con l'accensione dell'albero, poi seguono concerti, esibizioni e intrattenimenti vari per tutti i weekend fino a Natale. Sempre nella piazza principale di Ravenna tornano i Capanni di Natale, con 15 stand addobbati a festa per portare prodotti natalizi e gastronomia di qualità.

Piazza Kennedy: apre il 23 novembre la pista di ghiaccio, dove il 30 novembre è previsto uno spettacolo di pattinaggio.

Piazza San Francesco: torna a ospitare il calendario di eventi pensato da Advs. Apertura del villaggio di Natale il 7 dicembre, poi eventi tutti i weekend, fra cui si segnala il ritorno dello spettacolo delle Fontane Danzanti (29 dicembre).

Mercato Coperto: inaugura ufficialmente il 5 dicembre e accompagna con eventi tutte le festività anche l'attesissimo nuovo spazio di piazza Andrea Costa.

Giardini Speyer: parallelamente agli spettacoli per "grandi", nel quartiere Farini prende vita l'intrattenimento per bambini con laboratori, giocolieri e performance.

Christmas Soul: dal 28 dicembre al 1 gennaio sono in programma grandi concerti con la rassegna gospel natalizia che vede tra gli ospiti Virginia Gospel Ensemble, Spirit of New Orleans e Noreda Graves.

In parallelo si tengono anche tanti eventi off, una serie di concerti ai bagni Oasi e Finisterre di Marina di Ravenna che parte domenica 8 dicembre.

Ravenna in Luce: si ripresenta anche quest'anno la gradita rassegna di videoproiezioni dedicate ai luoghi e alla storia della città. Tre gli spettacoli in programma: Light a Dream sulla facciata del Mar (18 dicembre - 12 gennaio), Il dono dell'Imperatrice alla Basilica di San Vitale (19 dicembre - 6 gennaio) e Trono d'Oriente al Battistero degli Ariani (19 dicembre - 6 gennaio).

Presepi: immancabile durante il periodo di feste anche la rassegna di presepi che prevede varie esposizioni in città e nel forese dal 7 dicembre al 31 gennaio. Tra questi va sicuramente segnalato il Presepe di Sabbia che giunge all'undicesima edizione e prende posto, come al solito, nella spiaggia libera adiacente la diga foranea sud.