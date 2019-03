Silhouette: il particolare rapporto tra poesia e arte

Sabato 23 marzo, alle ore 17.30, presso la libreria "Libridine" in Viale Baracca 91 a Ravenna, si tiene la presentazione dell’opera "Silhouette", una raccolta di poesie del critico e curatore di mostre d’arte Luca Maggio. In questo volume l’autore propone una galleria di brevi profili in versi di alcuni personaggi storici già ampiamente raccontati nella letteratura classica e qui rivisitati attraverso la poesia.



Alla presentazione - per aprire un dialogo sul rapporto tra arte, poesia e letteratura - partecipa anche l’artista e mosaicista Sara Vasini, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e già vincitrice di alcuni riconoscimenti tra i quali il concorso europeo "Les languages de Blue".



L’evento è parte delle “Giornate da Libridine”, la rassegna di iniziative ideata e avviata nel 2017 dalla cooperativa sociale San Vitale che si pone l’obiettivo di creare un luogo di incontro dedicato a temi di carattere culturale da proporre alla città di Ravenna, valorizzando al contempo i tanti talenti del territorio.



Le “Giornate da Libridine” si svolgono negli spazi di "Libridine", una libreria-legatoria-copisteria gestita dalla stessa San Vitale e che si occupa anche del recupero e restauro di vecchi volumi, impegnando nelle sue attività un gruppo di ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.



Come sempre la partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita, e al termine ai presenti verrà offerto un aperitivo.



Per informazioni: 0544 451016