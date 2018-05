Ravenna Wine Night: degustazioni e prodotti in pieno centro

Nell’ultimo weekend di maggio torna MADRA che per l’occasione si fa in due, dando vita a una piacevole vigilia del sabato. Infatti, sabato 26 maggio, dalle 17:30 all’una di notte è in programma la seconda Ravenna Wine Night un itinerario del gusto nelle enoteche e nei bar del centro storico di Ravenna per la vigilia di MADRA e con un’anteprima di GiovinBacco.

Le enoteche e i bar aderenti, per tutta la sera e fino a tardi, in collaborazione con gli agricoltori di MADRA, la mostra-mercato contadino di Ravenna, sceglieranno i prodotti del territorio e prepareranno sfiziosi assaggi, taglieri e tapas, in abbinamento con un’ottima selezione di vini romagnoli.

Come funziona? Si entra nel locale scelto, si acquista la prima degustazione e si riceve il calice con il marsupio; poi ognuno può proseguire il tour di assaggi negli altri locali aderenti, indicati nella mappa dell’evento Ravenna Wine Night (reperibile presso i locali aderenti e consultabile online).

Domenica 27 maggio è in programma invece l’ultimo appuntamento della primavera 2018 di MADRA, la mostra-mercato agricolo domenicale di Ravenna che tradizionalmente tiene compagnia ai ravennati e ai visitatori della città sei domeniche all’anno, quattro nel periodo inverno-primavera e due in autunno. L’evento offre il piacere a tutti di fare un salto in centro a curiosare e ad acquistare i prodotti della terra fra le bancarelle - sotto i portici - e di godere di questa festa all’insegna dei sapori e della stagionalità dei prodotti del territorio. Madra si svolge in Via Mario Gordini e Piazza Garibaldi, dove dalle 10 alle 19 ci saranno le bancarelle di decine di agricoltori locali con l’esposizione/vendita delle primizie di primavera.

Questi i locali della Ravenna Wine Night:

Antica Vineria Anastagi, Cà de Vén, Casa Spadoni, Taberna Boaria, Costa Cafè, Enoteca Baldovino, Enoteca Bastione, Enoteca Cappello, Fellini Scalinocinque, Fresco Cocktails & Tapas, Fricandò, L’Alighieri Caffè e Cucina, Ristorante Ai Cairoli.