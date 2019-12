Ray Gelato festeggia i suoi 25 anni di swing con gli immancabili Giants

Venerdì 6 dicembre, ore 22, Ray Gelato, "il padrino dello swing", festeggia i suoi 25 anni di carriera al Teatro Socjale di Piangipane assieme alla sua storica band: The Giants.

Il musicista italoamericano a suon di swing ripercorre l'epoca d'oro del genere swing attraverso i brani storici dei più grandi artisti italiani e americani, da "Mambo Italiano" a "That's Amore".

Ray Gelato, sassofonista italo-britannico classe 1961, in oltre 25 anni di onorata carriera ha saputo creare show mozzafiato che l'hanno portato ad essere considerato "l'ultimo dei grandi intrattenitori jazz". Fra i numerosi concerti tenuti in ogni parte del mondo si ricordano sopratutto esibizioni alla Carnegie Hall e la performance per il compleanno del "beatle" Paul McCartney.

Ingresso ore 21, concerto ore 22

Biglietto €30,00 - Prevendite www.teatrosocjale.it

Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in cassa.

Come da tradizione i mitici cappelletti del Socjale all'intervallo.