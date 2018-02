Razzismo, migranti e altri temi nel documentari del Cinema della Verità

Per il terzo anno consecutivo, il Ridotto del Teatro Masini di Faenza propone una rassegna interamente dedicata al docufilm d’autore "Il Cinema della Verità" che, già forte di un consenso e un seguito straordinari registrati nelle passate edizioni, sottolinea e amplifica la vivacità e l’ampiezza dell’offerta artistica e culturale delle Stagioni del Masini.

Il Cinema della Verità 2018 si svilupperà in sei appuntamenti serali ad ingresso gratuito, programmati nei mesi di marzo, aprile e maggio, organizzati dall’Amministrazione Comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il grande schermo allestito sul palcoscenico della Sala dei Cento Pacifici proietterà, in questa terza edizione, opere ospitate in importanti Festival del cinema documentario internazionali, realizzate da affermati autori e registi che, di volta in volta, saranno presenti in sala per presentare e/o commentare col pubblico i loro film. Queste le proiezioni in programma: Punishment Island di Laura Cini, regista anche del successivo L’ombelico del mondo; Sono Guido e non Guido di Alessandro Maria Buonomo; Dove vanno le nuvole di Massimo Ferrari; The Hate Destroyer di Vincenzo Caruso e Bagnini e bagnanti di Fabio Paleari.

Tanti e diversi i temi affrontati, tutti di grande intensità e interesse, con al centro il biografico di persone protagoniste di storie straordinarie: dalle donne di Akampene, una piccola isola ugandese, all’incontro tra un’anziana “guaritrice” della Versilia e una giovane che ne vuole diventare l’erede; dal “mistero” che si cela dietro il fenomeno letterario Guido Catalano ai racconti di persone che, in varie città d’Italia, hanno saputo trasformare “l’emergenza migranti” in un’opportunità di crescita; dalla caparbietà con cui una signora berlinese cancella, da oltre trent’anni, scritte e adesivi razzisti e omofobi dai muri della sua città fino ai racconti dei bagnini della riviera adriatica degli anni ’60 che rivelano meno machismo e più sensibilità di quanto si possa pensare.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 7 marzo ore 21: "Punishment Island" di Laura Cini

produzione Ombre Elettriche - durata 56’

Mercoledì 14 marzo ore 21: "L’ombelico magico" di Laura Cini

produzione Kiné - durata 72’

Mercoledì 28 marzo ore 21: "Sono Guido e non Guido" di Alessandro Maria Buonomo

con Guido Catalano

produzione Elianto Film e Fargo Film - durata 79’

Mercoledì 11 aprile ore 21: "Dove vanno le nuvole" di Massimo Ferrari

produzione MaGa Production - durata 75’

Mercoledì 25 aprile ore 21: "The Hate Destroyer" di Vincenzo Caruso

produzione Fotogramma 25 e EiE - durata 52’

Mercoledì 2 maggio ore 21: "Bagnini e bagnanti" di Fabio Paleari

produzione 9.99 Films e Luca Legnani - durata 72’.

La rassegna si avvale del prezioso sostegno del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche e l’altrettanto preziosa collaborazione di Cineclub “Il Raggio Verde”, Festival Internazionale del Cinema Documentario “Premio Marcellino De Baggis”, Cinemaincentro, Società Cooperativa di Cultura Popolare e Associazione D.E-R Documentaristi Emilia Romagna.

Nelle sere di proiezione il Ridotto del Teatro Masini aprirà alle ore 20,30.