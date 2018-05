Recital “dal Barocco ai giorni nostri” per violino e pianoforte

Continua la rassegna primaverile del “Suono antico”, giunta alla ventitreesima edizione, all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2.

Venerdì 18 maggio spazio a “Dal Barocco ai giorni nostri”, recital per violino e pianoforte con musiche di Corelli, Bach e Schubert. Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte propongono diversi brani, come la Sonata di Bach, la Sonata in re minore di Corelli, padre del violinismo moderno, la Sonatina in re maggiore di Schubert, per poi concludere con lo Scherzo per la Sonata Fae di Brahms e le Danze Romene di Bartok.

Il concerto inizia alle 21. L’ingresso costa 8 euro.